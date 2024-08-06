Otomobilin bagajından uyuşturucu çıktı: Sürücü gözaltında
Şanlıurfa'da polisin durdurduğu otomobilin bagajında 13 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada bagajda 13 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, ismi açıklanmayan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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