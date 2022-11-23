Şişli Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Şişli Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde çok sayıda araç zincirleme kaza yaptı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu ve ekiplerin müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2022 Çarşamba, 01:30
Şişli Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
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Şişli Mecidiyeköy'de meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri kazaya müdahale ediyor.

D-100 Karayolu'nun trafiği Anadolu yakası istikametine durdurulurken araçlar yan yol üzerinden Mecidiyeköy meydana yönlendirildi.

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Şişli Mecidiyeköy Trafik kaza zincirleme kaza

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