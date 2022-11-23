Şişli Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

23 Kasım 2022 Çarşamba, 01:30

Şişli Mecidiyeköy'de meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri kazaya müdahale ediyor.

D-100 Karayolu'nun trafiği Anadolu yakası istikametine durdurulurken araçlar yan yol üzerinden Mecidiyeköy meydana yönlendirildi.

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