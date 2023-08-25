Arnavutköy’de pes dedirten görüntü: 15 yaşındaki çocuğun üzerinden 'pompalı tüfek' çıktı

Arnavutköy’de gece saatlerinde aralarında kavga eden çocukları ayırmak için olay yerine giden ekipler, 15 yaşındaki bir çocuğun üzerinde pompalı tüfek buldu. Pompalı tüfeğin bulunduğu ve çocuğun gözaltına alındığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 25.08.2023 - 09:37
Arnavutköy’de pes dedirten görüntü: 15 yaşındaki çocuğun üzerinden 'pompalı tüfek' çıktı
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Hadımköy Mahallesi’nde geçen günlerde gece saatlerinde iki grup çocuk arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. O sırada devriyede olan gece bekçileri kavgayı fark ederek ayırmak istedi.

2008 DOĞUMLU

Ekipler kavgaya müdahale ettiği esnada 2008 doğumlu olduğu öğrenilen 15 yaşındaki çocuğun üzerinden pompalı tüfek çıktı.

Ekiplerin tüfeği alarak çocuğu gözaltına aldığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


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Arnavutköy pompalı tüfek

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