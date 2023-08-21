Arnavutköy'de yaralanan kara leyleğin göç yolculuğu yarıda kaldı

İstanbul Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde nadir görülen türlerden olan kara leylek, kanadından yaralanmış halde bulundu. Göç yolculuğu yarıda kalan leyleğin tedavi edilmesi için mahalleli yetkililerden yardım istiyor.

DHA
Yayınlanma: 21.08.2023 - 10:43
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Leyleklerin göç yolcuğu boyunca kullandığı rota arasında yer alan Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde, yeşil alanlara ve evlerin çatısına inen leylekler, birkaç gün dinlendikten sonra göç etmeye devam ediyor.

YARALI HALDE BULUNDU

Nadir görülen ve siyah renginden dolayı 'kara leylek' ismi verilen türden bir leylek, mahallede bulunan yeşil alanlarda kanadından yaralanmış halde bulundu.

Mahalle sakinleri, leyleği tedavi etmek ve beslemek için çaba sarf ederken, yetkililerden de yardım istedi. 

Mahalle'de yaşayan ve leyleğin bakımlarını üstlenen Şerif Can isimli mahalle sakini, "Bir haftadır burada ben denk geldim yetkililere de haber vermek istedim. Yem ve su verdim ama kanadı sakat uçamıyor. Buraya yazın gelip kışın gidiyorlar, rengi de siyah. Kanadı kırılmış bu nedenle uçamıyor. Ekmek veriyoruz yiyor genelde ama başka ne yediğini bilmiyorum sokak köpeklerine falan da yem olsun istemiyorum" şeklinde konuştu.


Arnavutköy leylek

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