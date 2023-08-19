Arnavutköy'de çınar ağacı kafenin üzerine devrildi!

Arnavutköy'de yol kenarındaki çınar ağacı, rüzgarın etkisiyle başka bir ağacın üstüne devrildi. O sırada yoldan geçen yurttaşlar ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

DHA
Yayınlanma: 19.08.2023 - 16:04
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bugün öğlen saatlerinde bir kafeteryanın önündeki kaldırımda bulunan çınar ağacı, rüzgarın etkisiyle devrildi.

Devrilen ağacın yoldan geçen yurttaşın üzerine düşmesine ise bitişiğindeki başka bir ağaç engel oldu.

Çınar ağacı biraz ilerisindeki başka bir ağacın üstüne devrildi. O sırada yoldan geçen yurttaşlar yaralanmaktan kıl payı kurtuldu.

Olayda park halindeki bir otomobil hasar gördü. Çınar ağacının devrildiği ve yurttaşların kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ağaç belediye ekiplerince kesilerek devrildiği yerden kontrollü şekilde kaldırıldı. Kafeterya sahibi Seyfettin Yılmaz, devrilen ağaç nedeniyle müşterilerinden ve yoldan geçen yurttaşlardan kimsenin yaralanmadığını söyledi. 


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