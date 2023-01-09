Arnavutköy'de hareketli gece: Kauçuk fabrikası alev alev yandı!
İstanbul Arnavutköy'de 14 bin metrekare alana kurulu bulunan kauçuk fabrikasında yangın çıktı. İstanbul'un çeşitli ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, yangının ilk çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Karlıbayır Mahalllesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan kauçuk fabrikasında, saat 03.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler, 14 bin metrekare alanda kurulu kauçuk fabrikasını kısa sürede sardı.
İhbar üzerine olay yerine birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
PATLAMA SONRASI DEMİR PARÇALARI YOLA FIRLADI
Yangın sırasında medyana gelen patlama nedeniyle fabrikadan kopan demir parçalarının yola fırladığı görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına 3 noktadan müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Fabrikanın bahçesinde bulunan 2 kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
PATLAMA İLE BAŞLAYAN YANGIN GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan yangının ilk çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Fabrikanın bahçesinde meydana gelen patlamanın ardından, yangının çıktığı görüldü.
Bu sırada bir işyerinde bulunanlar ise korku ile dışarı çıkarak yangını izledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ukrayna'ya misilleme saldırısı
- Yaşam koçunun cinsel ilişki tavsiyesi gündem oldu
- Suriyelileri evlerinden alıp götürdüler
- 'Patır patır başlarını açıyorlar'
- Tüm binalara asılacak: Yerli ve milli katil kim?
- Stokçuların otomobilleri bakın nerden çıktı
- Sinan Ateş için 'intikam' sloganları
- Seçim tarihi öne mi alınacak?
- Şık ile MHP’li Yalçın arasında ‘Sinan Ateş’ tartışması
- Sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi