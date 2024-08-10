Arnavutköy’de sokak ortasında kadın cinayeti!
İstanbul Arnavutköy’de bir kadın tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü. Şahıs, olay yerinde polis tarafından olayda kullandığı silahıyla birlikte gözaltına alındı.
Olay, saat 13.45 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde Serpil Gül(35) sokakta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı eşi Harun Gül (40) tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.
Serpil Gül’ün kaçmaya çalışırken ayağı takılıp yere düştüğü, düştüğü yerde Harun Gül tarafından vurulduğu öğrenildi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri konuyla ilgili çalışmalarına başlarken, olayın faili eşi ise silahıyla birlikte gözaltına alındı.
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