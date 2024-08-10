Arnavutköy’de sokak ortasında kadın cinayetinin dehşet anlarını mahalle sakinleri anlattı

Yayınlanma: 10.08.2024 - 16:29

Güncelleme: 10.08.2024 - 16:29

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde 13.45 sıralarında yaşanmış, edinilen bilgilere göre, 2 yıldır boşanma aşamasında olan Serpil Gül ile Harun Gül dün 2 çocuğundan birisinin sünnet töreni için bir araya gelmişlerdi. İkili arasında bu sabah ise ‘çocuklara sen bak’ meselesi yüzünden tartışma çıkmış, çıkan tartışma sonrası Harun Gül, yanındaki silahla birlikte eşi Serpil Gül’ü sokakta kovalamada Gül, sokak ortasında yere düşünce Harun Gül tarafından başından 3 el silahla vurularak öldürülmüştü.

Olay yerinde yaşayan mahalle sakini Feyzullah Katmerlikaya, Birinin yere düştüğünü zannettiklerini belirterek, “Ambulans geldi ama sokağa sokmadılar. Bizde olayın vahameti ile ne olduğunu anlamak için geri döndük. Elinde silah vardı, kimseyi yaklaştırmıyordu. Polisler geldi, insanlar geldi, ambulansta geldi ama kimseyi yaklaştırmadığı için yanına gelemediler. Adam kendi teslim oldu. O sırada vatandaşlar adamı linç etmek istedi, polisler zor kurtardı adamı. Mahalleli olarak ilk kez böyle bir şey başımıza geliyor. Çok üzüldük” dedi.

Balkonda olduğunu belirten Orhan Güngör ise, “Kadına iki el ateş etti. Kadın yere düştükten sonra namluyu bir daha çekip, kafasına sıktı. Kendi kafasına da silahı dayadı ama cesaret edemediğini düşünüyorum. Kendine sıkamadı, olan bir insana, iki tane çocuğa oldu. Allah insanlara akıl fikir versin” şeklinde konuştu.