Arnavutköy’de sokak ortasında öldürülen Serpil Gül'ün davası görüldü: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Yayınlanma: 19.09.2024 - 16:57

Güncelleme: 19.09.2024 - 17:06

Duruşmada söz alan Serpil Gül'ün avukatı Sevda Demirtaş, "Sanığın suçu sabit. Tüm Türkiye'nin gözü önünde işlenmiş bi cinayet. Sağlık görevlilerin de gelmesine engel olmuştur. Bir anneyi sünnet bahanesiyle çağırmıştır. Tasarlama eylemi de burada açıktır" dedi. Gül'ün avukatları sanığa indirim uygulanmadan cezalandırılmasını talep etti. Duruşma savcısı, önceki celseki mütalaasını tekrar ederek, sanığın tasarlayarak, eşe karşı, kadına karşı kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

'ALDATILDIM' SAVUNMASI

Sanık Harun Gül aldatıldığını öne sürerek, "Ben 2 yıl önce evime geldiğimde Erkan Polat adlı şahsı evimde yakaladım. Erkan'ı bıçakla yaraladım, camdan kaçtı. Meğer bir buçuk yıldır beraberlermiş. Psikolojim bozulmuştu yuvam yıkılmıştı. Olaydan sonra boşanma davası açtım" dedi. Olay gününe ilişkin ise Gül, "Sadece bir cinnet haliydi. Suçu işlediğim için pişmanım" dedi. Sanık müdafii ise, "Müvekkilimin aldatma olayını hemen unutmasını nasıl bekleyebiliriz? 2 yıldır öfkesi geçmemiştir" ifadelerini kullandı.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme, sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmaksızın, kadın olan eşine karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

"ÖLDÜRMENİN BAHANESİ OLMAZ"

Duruşma sonrası ise Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adliye önünde bir basın açıklaması yaptı. Platformun avukatlarından Esin İzel Uysal, "Serpil boşanmak istediği için sokak ortasında öldürüldü. 6284 sayılı kanun etkin bir şekilde uygulansaydı Serpil yaşıyor olabilirdi. Çünkü biz Serpil'in daha önce defalarca şiddete uğradığını biliyoruz. Şikayetçi olduğunu biliyoruz. Sığınma evinde kaldığını biliyoruz" dedi. Uysal sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Serpil'in katili 'Serpil beni aldatıyordu, aldattığı için onu öldürdüm' dedi. Bu bizim ilk kez duyduğumuz bahaneler değil. Öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Erkekler artık kadınların kendi hayatlarına dair karar verebileceğini kabul etmeliler. Kadınlar sizden boşanmak isteyebilir. Sizinle olan birlikteliğini sona erdirmek isteyebilir. Ama bunların hiçbiri size o kadını öldürme hakkı vermez"