Arnavutköy'de taraftarların havai fişekli kutlamasında ormanlık alanda ve bazı evlerin çatılarında yangın çıktı: 5 gözaltı

Arnavutköy Belediye Spor Kulübü'nün kuruluş yıl dönümü nedeni ile taraftarlar havai fişek ve işaret fişeği ile kutlama yaptı. Kutlamalar sırasında havai fişeklerin patlaması sonrası bazı binaların çatıları yanarak zarar görürken, ormanlık alanda ise ufak çaplı yangın çıktı. Kutlamalara müdahale eden polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı.

DHA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 08:15
Arnavutköy'de taraftarların havai fişekli kutlamasında ormanlık alanda ve bazı evlerin çatılarında yangın çıktı: 5 gözaltı
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Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. Arnavutköy Belediye Spor Kulübü'nün kuruluş yıl dönümü nedeni ile taraftar grupları, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yapmak için toplandı.

Çok sayıda taraftar, havai fişek ve işaret fişekleri kullanarak takımlarının kuruluşunu kutlarken, polis ekipleri gruba dağılmaları için uyarıda bulundu.

ORMANLIK ALANDA YANGINA NEDEN OLDU

Kutlamalar sırasında havaya atılan havai fişek ve işaret fişeklerinden bazı evlerin çatıları yanarken, ormanlık alanda küçük çaplı yangın çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesi sırasında 5 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTILAR VAR

Yanan çatı ve ormanlık alan ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Olay ile ilgili Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer vatandaşlarımız. Havai fişek, ışın feneri atmak ve buna benzer davranışlar orman yangınlarını tetikleyebilir. Bunlara dikkat edelim ve bu çalışmaları yapmayalım. Bu tür kutlamalar önü alınamaz sonuçlar doğurabilir" şeklinde konuştu.

 


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