Arnavutköy'de yaklaşık 30 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Arnavutköy'de bulunan bir ortaokulda yerli malı haftası nedeniyle düzenlenen programda yemek yiyen yaklaşık 30 öğrenci, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin tedavileri sürüyor.

İHA
16 Aralık 2022 Cuma, 15:23
Arnavutköy'de yaklaşık 30 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Arnavutköy'de bulunan bir ortaokulda, yaklaşık 30 öğrenci zehirlenme şüphesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Okulda düzenlenen yerli malı haftasında yemek yiyen öğrenciler, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetinde bulundu.

Öğretim görevlileri durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine okula gelen ambulanslarla yaklaşık 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan öğrencilerin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. 



Arnavutköy Hastane öğrenci

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