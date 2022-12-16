Kahramanmaraş'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 7 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Egemenlik Mahallesi'ndeki Reşit Gümüşer İlkokulu'nda düzenlenen "Yerli Malı Haftası" etkinliğinde, bazı öğrenciler yemeğin ardından rahatsızlandı.
İhbar üzerine okula sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, 7 öğrenciyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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