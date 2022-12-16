Kahramanmaraş'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 7 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

AA
16 Aralık 2022 Cuma, 11:29
Kahramanmaraş'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Egemenlik Mahallesi'ndeki Reşit Gümüşer İlkokulu'nda düzenlenen "Yerli Malı Haftası" etkinliğinde, bazı öğrenciler yemeğin ardından rahatsızlandı.

İhbar üzerine okula sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, 7 öğrenciyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


kahramanmaraş Yerli Malı Haftası gıda zehirlenmesi öğrenci

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler