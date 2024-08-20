Arnavutköy’de yeni evli çiftin evine girerek altın çaldılar!

Yayınlanma: 20.08.2024 - 09:32

Güncelleme: 20.08.2024 - 09:32

Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde Mehmet Şimşek isimli yurttaşın yaşadığı eve, evde kimse olmadığı esnada giren 2 kadın, iddiaya göre evde bulunan yaklaşık 150 bin TL değerindeki altınları çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık şüphelisi kadınların sokakta bulunan başka bir bina girişine gelerek ellerine bez alıp zillere bastığı, kapılar açılmayınca olayın yaşandığı binaya girip yaklaşık 15 dakika sonra çıktığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

"NASIL AÇTIKLARINI ANLAMADIM"

Olayı yaşayan mağdur Mehmet Şimşek, “27 yaşındayım inşaat sektöründe çalışıyorum. Ben işteydim, evden aradılar ve olayı söylediler. Burada değildim ailemle konuştum onlarda bir şey yoktu evi dağıtarak eşyalarımızı çalmışlar sadece. Biz polis ekiplerine haber verdik geldiler ama parmak izi falan çıkmadı. Eşim ve annem hastaneye gitmişlerdi evde kimse yoktu o saatlerde normalde kapı da kilitliydi ama nasıl açtıklarını anlamadım. Kameradan baktık 2 kadının geldiğini görüyoruz yaklaşık 150 bin TL’lik altınımız çıktı. Kimse evinde değerli eşyalarını bırakmasın rica ediyorum. Bizim arka sokakta yine bir hırsızlık yaşanmış ama onlar da güvenlik kamerası da olmadığı için kimse bir şey yapamamış” şeklinde konuştu.