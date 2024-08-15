Artvin'de hayvan hırsızlığı iddiası: 2 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 15.08.2024 - 09:40

Güncelleme: 15.08.2024 - 09:40

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, Şavşat ilçesinin Kocabey köyü yaylasından Ö.Y'ye ait 7 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine soruşturma başlattı.

Şüpheli D.H. (23) ve Y.K'yi (29) gözaltına alan ekipler, hayvanları da sahibine teslim etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.