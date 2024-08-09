Bir ilginç hırsızlık: Oltayla komşusunun minderini çaldı

Yayınlanma: 09.08.2024 - 19:01

Güncelleme: 09.08.2024 - 19:01

Olay, bugün öğle saatlerinde Silivri Fatih Sultan Mehmet Caddesi KİPTAŞ evlerinde meydana geldi.

İddiaya göre site içerisinde oturan bir adam, evinde olmayan alt komşusunun balkonundaki minderleri gözüne kestirdi.

Gözüne kestirdiği minderleri almak için ise akıl almaz bir yola başvurdu.

Evde olmayan alt komşusunun minderlerini almak isteyen adam, kendi balkonundan aşağı olta sarkıttı. Oltayı balkona sarkıttıktan sonra uzun uğraşlar sonucu kancayı mindere geçirmeyi başaran adam, minderleri yukarı doğru çekmeye başladı.