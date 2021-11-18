"Arşiv unutmaz!" deyip Erdoğan'ın o görüntülerini paylaştı
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, "Arşiv unutmaz!" notuyla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıl önceki konuşmasını hatırlattı.
CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medya hesabından, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıl önce konuşmasını hatırlattı. Özkan, Erdoğan'ın konuşmasının olduğu videoyu, "Arşiv unutmaz! Millete gidemiyorlar, sokakta yoklar... Tek çare erken seçim!" notuyla paylaştı.
Erdoğan konuşmasında seçim talebinde bulunarak, "Şu anda millete gidebiliyorlar mı? Yüzleri var mı? Esnafın arasına çıkabiliyorlar mı? Öyleyse tek çözüm kalıyor. Seçim, seçim, seçim" ifadelerini kullanıyor.
"ÖYLEYSE TEK ÇÖZÜM KALIYOR: SEÇİM"
Erdoğan konuşmada şu ifadeleri kullanıyor:
"Şu anda millete gidebiliyorlar mı? Yüzleri var mı? Esnafın arasına çıkabiliyorlar mı? Halkın arasına tarım, köylüsünün arasına gelebiliyorlar mı? Pamuk tarlasına girebiliyorlar mı? Pancarda varlar mı? Öyleyse tek çözüm kalıyor. Seçim, seçim, seçim."
Arşiv unutmaz!— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) November 18, 2021
Millete gidemiyorlar, sokakta yoklar... Tek çare erken seçim! pic.twitter.com/r2VyTEBfYL
CUMHUR İTTİFAKI SEÇİM İÇİN 2023'Ü İŞARET EDİYOR
Ekonomideki kötü gidişat, yoksulluk, yolsuzlukların artması ve salgınla birlikte muhalefet partileri son dönemde erken seçim çağrılarını sık sık dillendirmeye başladı. Buna karşın Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP liderleri seçimlerin ısrarla zamanında, yani 2023'de yapılacağını söylüyor.
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