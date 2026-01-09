‘Arşiv Unutmaz’ hesabına erişim engeli

Siyasilerin geçmişte yaptıkları açıklamaları arşivleyerek zaman zaman paylaşan ‘Arşiv Unutmaz’ isimli X hesabına erişim engeli getirildi.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) aktardığına göre, Arşiv Unutmaz isimli X hesabı, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, ‘millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ erişime engellendi ve X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı.

Erişim engeli kararının internet servis sağlayıcılarına iletildiği öğrenildi. Kararı hangi hakimliğin verdiği henüz bilinmezken, X platformu 759 bin takipçili hesabı Türkiye’den erişime engellendi.

Arşiv Unutmaz, 2025 yılının nisan ayında da erişime engellenmiş, ancak X tarafından Türkiye'den görünmez kılınmamıştı.