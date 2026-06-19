Arslan’dan Kılıçdaroğlu’na: 'CHP’nin ihtiyacı mektup değil, kurultay'

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekillerine gönderdiği ve birlik, beraberlik ile parti disiplinine vurgu yaptığı mektuba sosyal medya hesabından yanıt verdi. Arslan, partinin mevcut süreçte ihtiyaç duyduğu şeyin mektuplar değil, örgüt iradesinin yeniden sandığa yansıması olduğunu savunarak Olağanüstü Seçimli Kurultay çağrısını yineledi.

TBMM’deki çalışma odasına CHP Genel Sekreterliği aracılığıyla Kemal Kılıçdaroğlu imzalı bir mektubun ulaştırıldığını açıklayan Arslan, “Bugün TBMM’deki çalışma odama, CHP Genel Sekreterliği aracılığıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu imzalı bir mektup ulaştırıldı. Ancak bugün CHP’nin önündeki mesele mektup göndermek değil; örgütün ortaya koyduğu iradeye saygı gösterip göstermemektir” ifadelerini kullandı.

“HANGİ BERABERLİKTEN SÖZ EDİLMEKTEDİR?”

Mektupta birlik ve beraberlikten söz edildiğine değinen Arslan, “O halde soralım: Grup başkan vekillerimizi, Milletvekillerimizi, il başkanlarımızı kesin ihraç talebiyle disipline sevk eden, İl başkanlarını ve yöneticilerini görevden alan, Örgüt üzerinde tasfiye baskısı kuran bir anlayış hangi birlikten, hangi beraberlikten söz etmektedir? Mektupta kurallardan ve tüzükten söz ediliyor. O halde 833 kurultay delegesinin noter onaylı Seçimli Olağanüstü Kurultay talebi neden görmezden gelinmektedir? Demokratik siyasette meşruiyetin kaynağı kişiler değil; üyelerin, delegelerin ve örgütün iradesidir” dedi.

“CHP’NİN İHTİYACI MEKTUP DEĞİL, OLAĞANÜSTÜ KURULTAYDIR”

Arslan paylaşımında, “CHP’nin ihtiyacı mektup değil, en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplayarak örgütün hakemliğine başvurmaktır. İktidarın en büyük beklentisi CHP’nin yıpranması, zayıflaması ve bölünmesidir. Bu oyunu bozmanın, partimizi yeniden birleştirmenin ve gerçek anlamda birlik ve beraberliği sağlayarak iktidara yürümenin yolu açıktır: Derhal Olağanüstü Seçimli Kurultay toplanmalı, son sözü yeniden CHP örgütü söylemelidir. Örgüt iradesini yok sayan her söylem, her tasarruf ve her siyasi mühendislik girişimi de benim nazarımda siyasi bir mutlak butlandır” ifadelerini kullandı.

KAYIHAN PALA: ‘ARTIK YOL ARKADAŞI DEĞİLİZ’

Bursa milletvekili Kayıhan Pala da “Artık yol arkadaşı değiliz. #Hak, #hukuk ve #adalet taleplerinizde samimi olmadığınızı görmüş olmak üzücü. Partimizi ivedi olarak Kurultaya götürün” dedi.