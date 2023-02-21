Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven kimdir? Asaf Güven hangi partiden?

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 15:24

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 15:25

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, deprem felaketinin ardından büyük yıkıma uğrayan ilçenin son durumuyla ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Çoğu afetzede olan belediye personelinin, ihtiyaç duyulan yardım ve desteği alarak güvenli bir ortama kavuştuktan sonra sürece dahil olduğunu kaydeden Başkan Güven, şunları söyledi:

20 Şubatta yaşadığımız son şiddetli depreme kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 14956 binanın hasar tespiti yapılmıştı. Bunlardan 544 adedi yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı idi. Ancak son deprem itibariyle hasar tespit çalışmalarının yeniden yapılması ihtiyacı doğdu.

ARSUZ BELEDİYE BAŞKANI ASAF GÜVEN KİMDİR?

20 Mart 1955 tarihinde Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi’nde doğdu. İlkokul öğrenimini Madenli İlkokulu’nda, ortaokul ve lise öğrenimini ise İskenderun Lisesi’nde tamamladı. 1974 yılında Almanya’ya özel öğrenci olarak gitti. Fachhöchshule Niederrhein’da yaklaşık iki yıl öğrenim gördü. 1976-1977 öğretim yılında üniversite sınavları için İstanbul’a geldi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. Almanya’daki öğrenimine ara verip İstanbul Tıp Fakültesi’ne başlayan Asaf Güven, 1981 yılında doktor diplomasını aldı. 1985 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları anabilim dalında uzmanlık eğitimine başladı ve 1989 yılında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığını aldı.

Daha sonra; doğduğu yere ve burada yaşayan insanlara hizmet etmek ideali ile İskenderun SSK Hastanesi’ne tayinini yaptırdı. Yaklaşık iki yıl hizmetten sonra 1982 yılında Bozüyük’te yedek subay tabip olarak askerlik hizmetini tamamlamak için bölgeden ayrıldı. 1985 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başladı ve 1989 yılında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığını aldı.

Bu süre zarfında Antalya il merkezinde Akdeniz Anemisi (Talassemi) ile ilgili araştırmalar yaptı ve halk taramaları yürüttü. 1989 yılında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığını aldı ve zaman kaybetmeden tekrar memleketine, İskenderun Devlet Hastanesi’ne çocuk hekimi olarak atandı.

ASAF GÜVEN HANGİ PARTİDEN?

1999, 2004 2009, 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Arsuz Belediye Başkanı seçildi.

ASAF GÜVEN'İN ÖZEL YAŞAMI

Arapça, Almanca ve orta derecede İngilizce bilen Asaf Güven evli ve üç çocuk babasıdır. Eşi Behice Güven emekli sınıf öğretmeni olup, büyük oğlu Sefa İstanbul’da sahibi olduğu hukuk bürosunda uluslararası hukuk ile ilgilenen bir avukat, ikinci oğlu Sedat Nurettin kurucusu olduğu reklam ajansında bilişim ve dijital pazarlama uzmanı, kızı Esra ise doktor psikolog olup Başkent Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.