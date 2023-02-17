Depremde Arsuz Otel de enkaza döndü

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 17:53

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 17:54

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Arsuz ilçesinde 140 yatak kapasiteli deniz manzaralı Arsuz Otel de yıkıldı.

Otel yetkilileri, kış mevsiminde sezonun kapalı olmasından dolayı müşteri kabul etmediklerini, bu nedenle deprem sırasında boş olduğunu söyledi.

OTEL SAHİBİ YAKINLARINI KAYBETTİ

Depremde otelde bulunan, otel sahibinin yakınlarından 2 kişinin hayatını kaybettiği, çalışanlardan 2 kişinin de enkazdan sağ çıkarıldığını belirtti.

İlçede 2 otelin daha depremde büyük hasar aldığı kaydedildi.