Artan gıda fiyatlarına pazarcılar da yurttaşlar da isyan etti: "Meyve almak artık lüks oldu"

16 Mart 2022 Çarşamba, 16:23

Niğde'de pazarcılık yapan esnaf hem artan maliyetlere hem de yakıt fiyatlarına tepki gösterdi. Alışveriş yapmak için pazara gelen vatandaşlar ise temel ihtiyaçları karşılamanın bile zor olduğunu söyledi.

Niğde'de pazarcılık yapan esnaf, şöyle konuştu:

"VATANDAŞ NASIL TEPKİ GÖSTERMESİN"

"Eskiden 300 TL’ye gidilen Adana’ya şimdi 1100 TL yakıyor. 1 kg poşet 35 TL, işin işinden çık. İşsizlik çok iş yok, geçim zor. Elektriğe zam, gaza zam, mazota zam, ekmeğe zam. Gerçek bunlar hayatın gerçekleri bunlar geçen sene 4 TL aldığı soğanı bu sene 10 TL'ye alıyor. Vatandaş nasıl tepki göstermesin. Pırasa geçen sene 5 TL'ydi bu sene 10 TL. Domates geçen sene 2.5 TL'ydi bu sene 10 TL.”

Bir başka pazarcı esnafı da şunları söyledi:

"ARTIK MEYVE LÜKS OLDU"

"Esnaf olarak gerçekten zor durumdayız. Yakıt çok yüksek, hammadde poşetimiz çok pahalı. Çok yüksek yani gelir gideri karşılamıyor, Allah yardımcımız olsun. Vatandaş fiyatlardan hiç memnun değil, meyve lükse girdi artık. Portakal, mandalina, muz lüks İnsanlar çıkıyor ana ihtiyaçlarını, temel ihtiyaçlarını alıyor gidiyor, başka bir şey yapamıyor.”

"1 KG OT ALAMIYORUZ YARIM KİLO ALACAĞIZ"

Pazara çıkan bir yurttaş da "1 kilogram ot alamıyoruz yarım kilo alacağım. Meyve sebze alamıyoruz. 100 TL bozdurdum, 100 TL’den ne kaldıysa bir şeyler almaya çalışacağım" diye konuştu.