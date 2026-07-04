Artan hayat pahalılığı maaş, ücret ve aylıkları tüketti, emekçi ve emekli büyük kayba uğradı: Emekli yine ‘açlık sınırının’ altında!

TÜİK’in enflasyon verilerini açıklaması ile birlikte milyonlarca memur ile emeklinin maaş ve aylıklarında yapılacak artış da netleşti. Memur ve memur emeklilerinin artışı yüzde 13.52 olacak. Ancak bunun yüzde 6.09’u enflasyon farkı. Geçen altı aydaki kayıplar. Toplu sözleşme zammı ise yüzde 7. Memur ile memur emeklisine verilecek artışın neredeyse yarısı geçen 6 aydaki kayıplardan oluşuyor. Bu arada memur ile memur emeklisine yapılacak yüzde 13.52 oranındaki artış, 6 aylık enflasyon olan yüzde 17.76’nın da altında kalmış oldu. Memur-Sen’in hesaplamasına göre, en düşük kamu görevlisinin maaşı (Hizmetli 15/1 - bekar, sendika üyesi) 58 bin 305 TL’den 66 bin 188 TL’ye çıkacak.

EMEKLİ PERİŞAN

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Buna göre, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 17.76 olacak. En düşük emekli aylığı halen 20 bin lira. İktidarın Meclis’e sunduğu yasa teklifine göre en düşük aylık da işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam kadar yani yüzde 17.76 oranında artırılacak. En düşük aylık 23 bin 552 lira olacak. Emekli aylıklarının önemli bir bölümü artışın ardından da yine Türk-İş’in açıkladığı 35 bin 759 TL olan açlık sınırının altında kalmaya devam edecek.

SIFIR ZAM!

Asgari ücrete ise zam yok. Yaklaşık 8 milyona yakın asgari ücretli işçi yeni yıla kadar zam alamayacak. Yeni yılda gelecek zam da ancak ocak ayının sonunda işçinin eline geçecek. Milyonlarca asgari ücretli işçi o zamana kadar açlık sınırının altındaki ücretlerle geçinmeye çalışacak. Asgari ücrete zam yapılmadığı için de özel sektördeki birçok işletme emekçinin ücretini artırmadı. Özel sektördeki binlerce işçi yılın ikinci yarısında zam almadan çalışmaya devam edecek. Bu arada asgari ücretteki kayıp 4 bin 986 TL’ye, en düşük emekli aylığındaki kayıp da 3 bin 552 TL’ye ulaşmış durumda.

‘YOKSULLUK GÜNCELLENİYOR’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Ankara’da yaşayan ve en düşük memur maaşı alan bir yurttaşın ortalama kirasının 30 bin lira olduğuna dikkat çekerek, “Bu memurun maaşına 7 bin 883 lira zam gelirken, kirasına en az 9 bin 600 lira zam yapılacak” dedi. Memura, emekliye verdikleri zammın kira zammını bile karşılamadığına işaret eden Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

“İktidar maaşları artırmıyor, yoksulluğu güncelliyor. Ankara’da ortalama konut kirası yaklaşık 30 bin lira seviyesine ulaştı ve temmuz ayında yenilenen kira sözleşmelerinde uygulanacak azami artış oranı yüzde 32.03 olarak açıklandı. Memur maaşları yüzde 13.52 artırılırken, kira artış oranı yüzde 32’nin üzerine çıkıyor. Başka bir ifadeyle, maaş artış hızı barınma maliyetindeki artışın yarısında kalıyor. Kira sözleşmesini yenileyen bir kamu görevlisinin maaşına gelen artışın tamamından fazlası, daha cebine girmeden kira farkı olarak eriyor.”