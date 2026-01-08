Artan yoksulluğa 'Kızılay' tescili: 81 ilde 81 aşevi açacaklarını duyurdular

Türkiye'de hayat pahalılığı her geçen gün artıyor.

Yeni asgari ücret ise (28 bin 75 lira) açıklandığı an açlık sınırının altında kaldı. Türk-İş’in araştırmasına göre, açlık sınırı Kasım 2025 itibariyle 29 bin 828 liraya ulaştı.

KIZILAY 81 İLDE 81 AŞEVİ KURACAK

Milyonlarca yurttaşın sosyal yardım aldığı ve açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiği Türkiye'de Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 81 ilde 81 aşevi açmayı hedeflediklerini, "Sofralarda sizin de tuzunuz olsun" başlığı ile duyurdu.

Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendi yemeğini yapamayan yaşlı, hasta ve engelli büyüklerimizin her gün kapısını çalan o sıcak yemeğin ardındaki gönüllü ordusuyuz. 81 ilde 81 Aşevi hedefiyle yola çıktık. Türkiye’nin dört bir yanında, hiçbir hanede tencere kaynamadan akşam olmasın istiyoruz. Bu sofrada sizin de tuzunuz olsun… Birlikte olalım, birlikte doyuralım, birlikte iyileşelim. Biz iyiliği, bizden öğrendik!" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen gün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ekonomisinin en hızlı büyüyen üçüncü ülke olduğunu kaydetmişti. Erdoğan, 2026 yılının 'reform yılı' olacağını ifade etmişti.

İBB'NİN KENT LOKANTALARI ÜLKE GENELİNE YAYILDI

Kızılay'ın aşevi projesi akıllara İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) başlattığı Kent Lokantası uygulamasını getirdi.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun döneminde başlatılan Kent Lokantaları, AKP ve iktidar medyası tarafından sık sık hedef gösterildi. Yurttaşlar için ise ucuz ve çeşitli yemek olağanı oldu.

Uygulama yurt genelinde yurttaşların takdirini kazanarak farklı illerde belediyeler tarafından faaliyete sokularak yaygınlaştı.

4,5 MİLYONDAN FAZLA HANE SOSYAL YARDIMA MUHTAÇ

Birgün gazetesinde yer alan habere göre, 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre Türkiye'de sosyal yardıma muhtaç hane sayısı 4,5 milyonu aştı.

GSS prim borcunu ödeyemeyen kişi sayısının ise 9,5 milyona dayandığı söz konusu raporda yer aldı.