Arter’in ‘Öğrenme Programı’ kapsamında hazırladığı sergi bugün başlıyor: Doğa, sanat ve insan

Arter’in önemli etkinliklerinden biri, uzun soluklu seminer dizileri. Arter’in programı ve Arter Koleksiyonu’yla ilişkilendirerek ele alınan çağdaş sanat seminerleri, “Öğrenme Programı” kapsamında düzenleniyor. Yıllardır süren bu seminer dizileri, bugün saat 19.30’da başlayacak “Sanat Yapıtları Doğa Hakkında Bize Ne Söyler?” başlıklı etkinlikle devam edecek. Yürütücülüğünü sanatçı ve akademisyen Zeynep Gürler’in üstlendiği program, bir sanat yapıtıyla karşılaşmanın yaratabileceği beklenmedik deneyimleri ve bunların birey üzerindeki etkilerini tartışmaya açacak.

BİRLİKTE TARTIŞMAK

Seminerin yürütücülüğünü yapacak sanatçı ve akademisyen Zeynep Gürler’le konuştuk. Gürler’e “Sanat Yapıtları Doğa Hakkında Bize Ne Söyler?” başlıklı semineri biraz açımlamasını ve nasıl doğduğunu sorduk.

Gürler, merkezine doğa kavramını koyduğu bu seminer dizisini hazırlarken, sorduğum sorulardan birinin “Bir sanat yapıtıyla karşılaşmamızı, doğada olma haliyle ilişkilendirebilir miyiz?” sorusu olduğunu belirtiyor ve şöyle devam ediyor: “Bir doğa yürüyüşü sırasında yaşadığımız beklenmedik karşılaşmaların -bir ağaç gövdesinde beliren bir mantar, çamurun üzerinde bir hayvanın bıraktığı ayak izi- bizde uyandırdığı merak ve dikkatin, bir sanat galerisinde izleyici olarak yaşadığımız deneyimle ne ölçüde benzerlik taşıdığını ya da nerede ayrıştığını katılımcılarla birlikte düşünerek, doğayla olan etkileşimimizi birlikte tartışmayı hedefliyorum. Doğa algımızın değişiminin izlerini sanat yapıtları üzerinden sürerken bu dönüşümün yalnızca düşünsel değil, aynı zamanda duyusal olarak da gerçekleşebilme olanaklarını birlikte aramak istiyorum.”

KOLEKTİF DÜŞÜNME ALANI

Gürler’e, seminer dizininin katılımcılara ne vaat ettiğini sorduğumuzda ise Gürler, katılımcılara yalnızca doğa kavramı etrafında şekillenen düşünceleri ve bu düşüncelerin sanat yapıtlarına yansımalarını sunmayı amaçlamadığını aynı zamanda kendi duyusal deneyimlerini, algı biçimlerini ve doğayla kurdukları ilişkiyi yeniden düşünebilmeleri için bir alan açmayı hedefliğini vurguluyor. Gürler, sözlerini şöyle noktalıyor: “Modüller boyunca birlikte sorgulayacağımız kavramlar -güvencesizlik, doğayı organize etme arzusu, zamansal örüntüler, bulaşma gibi- hem çağdaş sanat yapıtlarını çözümlemek hem de doğa karşısındaki bireysel konumlanışlarımızı fark etmek için birer düşünme aracı olarak ele alınacak. Seminer süresince katılımcılar yalnızca sanat yapıtlarını yorumlamakla kalmayacak tartışmalara katılarak kolektif bir düşünme alanının parçası olacaklar.”

ALTI HAFTALIK PROGRAM

PROGRAM altı hafta sürecek. 7, 14, 21 Ekim 4, 11 Kasım salı günleri 19.30’da Arter’in Atölye mekânında yapılacak etkinliğe katılım kontenjanla sınırlı. Seminerin biletleri, Arter’in giriş katında yer alan danışma ve bilet gişesinden, Mobilet’ten ya da Biletix’ten, toplu katılım veya her seminer için ayrı ayrı olacak şekilde alınabilecek. Arter Beraber üyeleri, atölye katılımlarında değişen oranlarda indirimlerden faydalanabilir.