Artı Gerçek'in X hesabına erişim engeli: Gerekçe 'milli güvenlik'
Artı Gerçek'in X hesabına 'millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması' iddiasıyla erişim engeli getirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Artı Gerçek, hukuki başvuruların yapıldığını belirterek yeni X hesabını duyurdu.
Artı Gerçek'in X (Twitter) hesabına erişim engeli getirildi.
Artı Gerçek'in X hesabı, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca 'millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle erişime engellendi.
Sitede yayımlanan duyuruda "Konuyla ilgili hukuki süreç devam ederken haber içeriklerine sitemiz ve diğer sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Artı Gerçek olarak haber vermeye devam edeceğiz" denildi.
YENİ HESAP AÇTILAR
Artı TV de konuyla ilgili paylaşım yaparak Artı Gerçek'in yeni X hesabını duyurdu.
?? #Duyuru…— Artı TV (@ArtiTV_) February 7, 2025
??X hesabımıza erişim engeli getirildi
??Artı Gerçek olarak haber vermeye devam edeceğiz.
?? Yeni hesabımızı takip etmek için: @arti_gercek https://t.co/IIuAP52Z8q
DİSK BASIN-İŞ'TEN TEPKİ GELDİ
Erişim engeli DİSK Basın-İş de tepki gösterdi.
Basın-İş'ten yapılan açıklamada iktidarın basına yönelik sansürünün devam ettiği vurgulanırken JINNEWS muhabiri Öznur Değer'in Mardin'de gözaltına alındığı da hatırlatıldı.
Açıklamada, "Bir kez daha belirtiyoruz, gazetecilik suç değildir, gazeteciliği hedef almak suçtur!" denildi.
¦?Gazetecilere yönelik artan baskı politikaları, her gün bir meslektaşımızı hedef almaya devam ediyor.— DİSK Basın-İş (@diskbasinis) February 7, 2025
JINNEWS muhabiri Öznur Değer, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Gazeteci Öznur Değer'in, darbedilerek evden çıkarıldığı, ters kelepçe… pic.twitter.com/nP3izFSxcU
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