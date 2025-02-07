Artı Gerçek'in X hesabına erişim engeli: Gerekçe 'milli güvenlik'

Artı Gerçek'in X hesabına 'millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması' iddiasıyla erişim engeli getirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Artı Gerçek, hukuki başvuruların yapıldığını belirterek yeni X hesabını duyurdu.

Artı Gerçek'in X hesabına erişim engeli: Gerekçe 'milli güvenlik'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.02.2025 - 12:58

Artı Gerçek'in X (Twitter) hesabına erişim engeli getirildi.

Artı Gerçek'in X hesabı, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca 'millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle erişime engellendi.

Sitede yayımlanan duyuruda "Konuyla ilgili hukuki süreç devam ederken haber içeriklerine sitemiz ve diğer sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Artı Gerçek olarak haber vermeye devam edeceğiz" denildi.

YENİ HESAP AÇTILAR

Artı TV de konuyla ilgili paylaşım yaparak Artı Gerçek'in yeni X hesabını duyurdu.

DİSK BASIN-İŞ'TEN TEPKİ GELDİ

Erişim engeli DİSK Basın-İş de tepki gösterdi.

Basın-İş'ten yapılan açıklamada iktidarın basına yönelik sansürünün devam ettiği vurgulanırken JINNEWS muhabiri Öznur Değer'in Mardin'de gözaltına alındığı da hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bir kez daha belirtiyoruz, gazetecilik suç değildir, gazeteciliği hedef almak suçtur!" denildi.


Etiketler: #erişim #erişim engeli #Artı Gerçek

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