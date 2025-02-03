'Turabi’nin tepki çeken şarkısına erişim engeli talebi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi’nin tepki çeken şarkısının içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadelerle kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulundu.

'Turabi’nin tepki çeken şarkısına erişim engeli talebi!
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İHA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 13:08

Edinilen bilgiye göre, Bakanlık bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran’ın tepki çeken şarkı videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçti.

Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından da sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayınlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle şarkı videosunun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu.


Etiketler: #Turabi Çamkıran #şarkı #erişim engeli

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