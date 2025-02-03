Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirildi

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Survivor Turabi'nin sosyal medyada tepki çeken şarkısına erişim engeli getirdi.

Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirildi
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AA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 19:56

Alınan bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçti.

Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayımlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle, videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu.

Başvuruyu değerlendiren Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirilmesi kararı verdi.


Etiketler: #erişim engeli #Aile ve Sosyal Hizmetler #sosyal hizmetler

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