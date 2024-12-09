Isparta'da askeri helikopter faciasında kahreden ayrıntı: Dün doğum günüydü, bugün acı haberi geldi

Yayınlanma: 09.12.2024 - 17:08

Güncelleme: 09.12.2024 - 17:10

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu’na ait UH-1 tipi askeri helikopter, bugün eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonu yakınlarına düştü.

Kazada şehit olan 6 askerden Teğmen Ceyhun Kalyoncu’nun (25) şehadet haberi Çayeli Büyüktaşhane Mahallesi’ndeki ailesine verildi.

DÜN DOĞUM GÜNÜYMÜŞ...

Şehidin ailesinin oturduğu eve Türk bayrağı asılırken, şehidin dün doğum günü olduğu öğrenildi.

Taziyeleri kabul eden şehit Kalyoncu’nun dedesi Cemil Boztepe, “Helikopterleri çok severdi tek hayali okuyup helikopter sürmek pilot olmaktı. Buna da ulaştı öyle vefat etti. Dün de doğum günüydü” ifadelerini kullandı.