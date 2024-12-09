Isparta'da askeri helikopter faciasında kahreden ayrıntı: Dün doğum günüydü, bugün acı haberi geldi

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde helikopter kazasında şehit olan askerlerden Rizeli Teğmen Ceyhun Kalyoncu’nun şehit acısı memleketi Rize’ye düştü. Dün doğum günü olduğu öğrenilen şehit Kalyoncu’nun dedesi, “Helikopterleri çok severdi tek hayali okuyup helikopter sürmek pilot olmaktı buna da ulaştı öyle vefat etti” dedi.

Isparta'da askeri helikopter faciasında kahreden ayrıntı: Dün doğum günüydü, bugün acı haberi geldi
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İHA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 17:08

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu’na ait UH-1 tipi askeri helikopter, bugün eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonu yakınlarına düştü.

Kazada şehit olan 6 askerden Teğmen Ceyhun Kalyoncu’nun (25) şehadet haberi Çayeli Büyüktaşhane Mahallesi’ndeki ailesine verildi.

DÜN DOĞUM GÜNÜYMÜŞ...

Şehidin ailesinin oturduğu eve Türk bayrağı asılırken, şehidin dün doğum günü olduğu öğrenildi.

Taziyeleri kabul eden şehit Kalyoncu’nun dedesi Cemil Boztepe, “Helikopterleri çok severdi tek hayali okuyup helikopter sürmek pilot olmaktı. Buna da ulaştı öyle vefat etti. Dün de doğum günüydü” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Isparta

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