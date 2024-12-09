Isparta'da akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü: 6 asker şehit!

Yayınlanma: 09.12.2024 - 11:29

Güncelleme: 09.12.2024 - 16:42

Isparta'da Kara Havacılık Okulu'na ait askeri helikopter, Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına düştü. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düştüğü bilgisini aldıklarını belirterek, belediyenin itfaiye ve arama-kurtarma tüm ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini açıkladı.

Başkan Başdeğirmen, arama-kurtarma ekiplerinin yola çıktığını ve bilgi beklediklerini de kaydetti. Başdeğirmen, helikopterdeki personel sayısına yönelik henüz bilgi olmadığını söyledi.

Isparta Valisi Abdullah Emin yaptığı ilk açıklamada, 5 şehit olduğunu açıkladı.

A Haber yayınına katılan Vali Erin, 2 eğitim helikopterinin birbirine teması sonrası kazanın gerçekleştiğini açıkladı. "Okul komutanı paşamıza ulaşamıyorduk. En son ona da ulaştık. Ne yazık ki şehit sayımız 5'e yükseldi" ifadelerini kullandı. Erin, 1 askerin de ağır yaralandığını bildirdi.

MSB'DEN AÇIKLAMA: ŞEHİT SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Olaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı, “Isparta’da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz, kaza kırıma uğramış; 5 personelimiz şehit olmuştur. Kazada 1 personelimiz de ağır yaralanmış ve derhâl hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

MSB, çok geçmeden açıklamasını güncelleyerek, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen personelin de hayatını kaybederek şehit olduğunu duyurdu.

Buna göre 1'i tuğgeneral, 3'ü teğmen, 2'si başçavuş, toplamda 6 asker şehit oldu.

TUĞGENERAL İSA BAYDİLLİ ŞEHİT DÜŞTÜ

Kazada şehit olanlar arasında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de olduğu öğrenildi.

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Isparta'nın Keçiborlu ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan personelin kimlikleri belirlendi.

Kazada, Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli (52) ile birlikte teğmenler Mustafa Atakan Dut (24), Ceyhun Kalyoncu (25) ve Tunahan Dağlı (24), Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26) ile Astsubay Çavuş Talha Nergis'in şehit olduğu kaydedildi.

Helikopter kazası sonrası Isparta Şehir Hastanesi'nde 2 personelin tedavisi ise sürüyor. Güvenli iniş sonrası helikopterden çıkıp kırıma uğrayan helikoptere müdahale etmeyen çalışan 2 personelin olayın şokunu yaşadığı öğrenildi. Sağlık durumları iyi olan personeli, Isparta Valisi Abdullah Erin ziyaret etti. Erin, daha sonra hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Diğer yandan şehit Hüseyin İpek'in 2 yıllık eşi Bahar İpek hastanede uzun süre gözyaşı döktü. Isparta'da kent genelindeki camilerde şehitler için sela okundu.