Artvin Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Artvin'da ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:42

Güncelleme: 28.05.2023 - 20:42

Artvin'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS ARTVİN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Artvin'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 99.7 açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA ARTVİN'DE NE KADAR OY ALDI?

Artvin'de Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50.64 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA ARTVİN'DE NE KADAR OY ALDI?

Artvin'de Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.36 oy aldı.

14 MAYIS ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ARTVİN'DE NE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Artvin'de yüzde 47.69 oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ARTVİN'DE NE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Artvin'de yüzde 46.59 oy aldı.

SİNAN OĞAN ARTVİN'DE NE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan Artvin'de yüzde 5.16 oy aldı.