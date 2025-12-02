Artvin'de feci kaza: Yoldan geçenler fark etti, cansız bedenleri bulundu!

Artvin'de merkeze bağlı Ortaköy köyünde dün gece feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerleri aşarak alt yola düştü. Sabah saatlerinde yoldan geçenlerin fark ettiği kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese sevk edilen ekiplerin kontrollerinde araçta bulunan Yunus Günay (51), kardeşi Hasan Günay (44) ile Hasan İnce’nin (57) yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

Araçtan çıkarılan cenazeler, otopsi yapılmak üzere Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.