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Artvin'de ilginç anlar: Kuşu avlamak için berber dükkanına daldı!

Artvin'de ilginç anlar: Kuşu avlamak için berber dükkanına daldı!

12.10.2026 13:57:00
Güncellenme:
DHA
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Artvin'de ilginç anlar: Kuşu avlamak için berber dükkanına daldı!

Artvin'in Hopa ilçesinde, berber dükkanında bulunan kuşu avlamak için içeri giren atmaca içerideki müşterilere panik yaşattı. İş yeri sahibi tarafından yakalanan atmaca, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Artvin'in Hopa ilçesinde, bir berber dükkanında bulunan kuşu avlamak için içeri dalan atmacanın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi tarafından yakalanan atmaca doğaya salındı.

Olay, ilçe merkezinde bulunan Sedat Dedecan'a ait berber dükkanında meydana geldi. Çevrede uçan bir atmaca, dükkanın içinde bulunan ve yörede atmaca avında kullanılan kızıl sırtlı örümcek kuşunu fark etti.

Kuşu avlamak için aniden açık kapıdan içeri dalan atmaca, içeride bulunan müşterilere kısa süreli panik yaşattı. Kuaför salonunda uçuşan atmaca, işletmeci Sedat Dedecan tarafından yakalandı. Kontrol altına alınan atmaca, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. Atmacanın dükkana daldığı ve içeride yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

İlgili Konular: #Atmaca

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