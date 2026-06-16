Artvin'de Şavşat Deresi'nde kaybolan baba-oğlu arama çalışmaları sürüyor

Artvin'den kamyonetleri ile Ardahan'a arı sevki yapan baba-oğuldan geri dönüş yolunda haber almayan ailesi, ihbarda bulundu.

İncelemenin ardından Şavşat Deresi'ne düşen bir kamyonet olduğu fark edildi. 14 Haziran günü saat 05.30 sıralarında Artvin-Şavşat Devlet Karayolu'nda meydana geldiği değerlendirilen kazada Mecit Kaya'nın yönetimindeki 08 DC 603 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak Şavşat Deresi’ne uçtu.

İhbarla bölgeye AFAD, Hopa deniz polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda ulaşılan araç, dere içerisinden çıkarıldı. Ancak incelemede, araçtaki baba ve oğula dair bir ize rastlanmadı. Deredeki akıntıyla kapılıp sürüklendikleri belirtilen baba-oğul için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

ARAMALARDA 72 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Baba-oğul için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 2'inci gününde de sürüyor.

Çalışmalara; Trabzon Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinden 5 personel, Trabzon ve Erzurum AFAD müdürlüklerinden su üstü ve su altı arama kurtarma ekiplerinden 9 personel, Artvin AFAD'dan 15 personel ile dron ekipleri katılırken, bölgede 2 adet sonar tarama cihazı kullanılıyor.

Jandarma, AFAD, sağlık, Şavşat Arama Kurtarma ve diğer destek ekipleri ile toplam 72 personel, arama çalışmasında görev yapıyor.