Artvin-Erzurum karayolu tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı

Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.

AA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 14:53
Artvin-Erzurum karayolu tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı
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Karayolları ekipleri, Esenkaya mevkisinde dün akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesinin sürüklenmesi sonucu kapanan Artvin-Erzurum karayolunda çalışma yürüttü.

Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede gece boyu çalışan ekipler, yolu tek şeritten kontrollü ulaşıma açtı.

Söz konusu güzergahta ulaşımın tamamen normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.


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