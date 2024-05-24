Artvin-Erzurum karayolu tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı
Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.
Karayolları ekipleri, Esenkaya mevkisinde dün akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesinin sürüklenmesi sonucu kapanan Artvin-Erzurum karayolunda çalışma yürüttü.
Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede gece boyu çalışan ekipler, yolu tek şeritten kontrollü ulaşıma açtı.
Söz konusu güzergahta ulaşımın tamamen normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.
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