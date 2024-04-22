Gaziosmanpaşa'daki heyelan bölgesi havadan görüntülendi
Gaziosmanpaşa'daki heyelan bölgesinde yurttaşların bekleyişi sürerken, bölgenin son durumu havadan görüntülendi.
Gaziosmanpaşa’da cuma akşamı meydana gelen toprak kaymasında 30 bina tahliye edilmiş, tahliye edilen evlerde yaşayan 114 yurttaş otellere ve akrabalarının yanlarına yerleşmişti.
Olay yerine ulaşan zabıta ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi almıştı.
Zaman zaman olay yerine gelen yurttaşların bekleyişi ise sürüyor.
Evlerin etrafının güvenlik şeridiyle çekildiği görülürken, önlem çerçevesinde evlerin doğalgaz ve elektriğinin kesildiği öğrenildi.
Heyelan bölgesinin son durumu ise havadan görüntülendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Böyle giderlerse…’
- Bahçeli, Bakan Mehmet Şimşek'i hedef aldı
- Emniyet müdürü kalp krizinden öldü!
- THY yöneticilerinin son maaşlarını açıkladı
- ‘3 bakan haricinde…’
- CEO’su istifa etti!
- Rıdvan Dilmen'den Mauro Icardi sözleri!
- Seçimde kaybeden Hakan Peker sessizliğini bozdu
- 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!
- Yeni 'şeyh' hayatını kaybetti