Gaziosmanpaşa'daki heyelan bölgesi havadan görüntülendi

Gaziosmanpaşa'daki heyelan bölgesinde yurttaşların bekleyişi sürerken, bölgenin son durumu havadan görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 12:33
Abone Ol google-news

Gaziosmanpaşa’da cuma akşamı meydana gelen toprak kaymasında 30 bina tahliye edilmiş, tahliye edilen evlerde yaşayan 114 yurttaş otellere ve akrabalarının yanlarına yerleşmişti.

Olay yerine ulaşan zabıta ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi almıştı.

Zaman zaman olay yerine gelen yurttaşların bekleyişi ise sürüyor.

Evlerin etrafının güvenlik şeridiyle çekildiği görülürken, önlem çerçevesinde evlerin doğalgaz ve elektriğinin kesildiği öğrenildi.

Heyelan bölgesinin son durumu ise havadan görüntülendi.


gaziosmanpaşa haberleri Heyelan haberleri Toprak kayması haberleri

İlgili Haberler

Gaziosmanpaşa'da dehşet anları: Kıraathanede tartıştılar, sokakta tekme tokat darbettiler!

Gaziosmanpaşa'da dehşet anları: Kıraathanede tartıştılar, sokakta tekme tokat darbettiler!
Gaziosmanpaşa'da sır olay: Yaşadığı depoda ölü bulundu

Gaziosmanpaşa'da sır olay: Yaşadığı depoda ölü bulundu
Gaziosmanpaşa'da 96 kişi tahliye edilmişti... Toprak kayması böyle görüntülendi

Gaziosmanpaşa'da 96 kişi tahliye edilmişti... Toprak kayması böyle görüntülendi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakan Mehmet Özhaseki itirafını yuttu: 'Utanmadan karşısında duruyorlar'

Bakan Mehmet Özhaseki itirafını yuttu: 'Utanmadan karşısında duruyorlar'
İzmir’de rehin alma olayı: Firari hükümlü Yılmaz Dai tutuklandı

İzmir’de rehin alma olayı: Firari hükümlü Yılmaz Dai tutuklandı
CHP'li Mahmut Tanal tek tek sıraladı: İşte AKP, MHP ve kayyumdan alınan bazı belediyelerin borç listesi...

CHP'li Mahmut Tanal tek tek sıraladı: İşte AKP, MHP ve kayyumdan alınan bazı belediyelerin borç listesi...
NOW’un favori dizilerindendi! Final kararı verildi

NOW’un favori dizilerindendi! Final kararı verildi
Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden öldü

Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden öldü
Evinde kaldığı arkadaşını öldürdü! Yurtdışına kaçtı: Telefonla itiraf etti

Evinde kaldığı arkadaşını öldürdü! Yurtdışına kaçtı: Telefonla itiraf etti
'Küflü çikolata' paylaşımıyla gündemdeydi... Migros'tan ve Carrefour'dan Patiswiss ürünleri kararı!

'Küflü çikolata' paylaşımıyla gündemdeydi... Migros'tan ve Carrefour'dan Patiswiss ürünleri kararı!
Ele başı ‘Fatma’… Çakallarla Dans’ın kadın versiyonu geliyor!

Ele başı ‘Fatma’… Çakallarla Dans’ın kadın versiyonu geliyor!