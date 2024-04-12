Eriyen kar nedeniyle Ardahan-Ardanuç karayolunda heyelan

Kar kütlelerinin erimeye başlamasıyla Ardahan-Ardanuç karayoluna irili ufaklı kaya parçaları düştü.

AA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 11:16
Eriyen kar nedeniyle Ardahan-Ardanuç karayolunda heyelan
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Bölgede havaların ısınmaya başlamasıyla yüksek kesimlerdeki kar kütleleri de erimeye başladı.

Karların erimesi nedeniyle Ardahan'ı Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Ardanuç karayolunun bazı noktalarına yükseklerden kopan kaya parçaları düştü.

Trafik akışına engel olmayan irili ufaklı kaya parçalarının, tehlike oluşturmaması için ekiplerce temizleneceği öğrenildi.

Yetkililer, bölgede etkili olan sağanak ve karların erimesi nedeniyle sürücüleri heyelan tehlikesine karşı uyardı.


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