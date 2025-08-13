Artvin'in plaka kodu ne? Artvin'in plaka numarası kaç? Artvin ve ilçelerinin plaka harfleri...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.08.2025 12:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Artvin’in plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Artvin ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?

Artvin plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

ARTVİN'İN PLAKA KODU NEDİR?


Artvin’in plaka kodu 08 olup, Karadeniz’in doğusundaki bu ilimizin kimliğini taşıyan önemli bir numaradır. Artvin’de araç plakaları, 08 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Artvin Plaka Kodunun Anlamı
Artvin’in plaka kodu olan 08, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 08 sayısı, Artvin’in araç plakalarında ve şehre ait simgesel kullanımlarda öne çıkmasına neden olur.

Artvin ve ilçelerinin plaka harfleri
Aşağıda Artvin’in ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

İlçe    Plaka Harfleri
Ardanuç    08 A, 08 AC
Arhavi    08 AR, 08 AV
Borçka    08 B, 08 BO
Hopa    08 H, 08 HO
Kemalpaşa    08 KE, 08 KP
Murgul    08 M, 08 MU
Şavşat    08 S, 08 ŞA
Yusufeli    08 Y, 08 YU
Merkez    08 MZ, 08 MR

