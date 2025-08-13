Artvin'in plaka kodu ne? Artvin'in plaka numarası kaç? Artvin ve ilçelerinin plaka harfleri...

Artvin plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

ARTVİN'İN PLAKA KODU NEDİR?



Artvin’in plaka kodu 08 olup, Karadeniz’in doğusundaki bu ilimizin kimliğini taşıyan önemli bir numaradır. Artvin’de araç plakaları, 08 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Artvin Plaka Kodunun Anlamı

Artvin’in plaka kodu olan 08, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 08 sayısı, Artvin’in araç plakalarında ve şehre ait simgesel kullanımlarda öne çıkmasına neden olur.

Artvin ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Artvin’in ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

İlçe Plaka Harfleri

Ardanuç 08 A, 08 AC

Arhavi 08 AR, 08 AV

Borçka 08 B, 08 BO

Hopa 08 H, 08 HO

Kemalpaşa 08 KE, 08 KP

Murgul 08 M, 08 MU

Şavşat 08 S, 08 ŞA

Yusufeli 08 Y, 08 YU

Merkez 08 MZ, 08 MR