Artvin Kopa'da 'heyelan' paniği! 2 katlı ev 50 metre sürüklendi...
Artvin’in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelanda 2 katlı ev, yapı bütünlüğü bozulmadan yaklaşık 50 metre sürüklendi.
Ortahopa Mahallesi’nde dün gece saatlerinde yamaçta meydana gelen heyelan nedeniyle, toprak tabakasının üzerindeki Hikmet Kapucu’ya ait 2 katlı ev, kayarak sürükledi.
EŞYALAR BAHÇEYE SAVRULDU
Yaklaşık 50 metre yapı bütünlüğü bozulmadan sürüklenen evdeki eşyalar bahçeye savruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, heyelan sırasında evde kimsenin bulunmadığını tespit etti. Heyelanlı bölgede derin çatlaklar oluştu.
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