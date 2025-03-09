Artvin'de İran uyruklu şüphelinin bağırsaklarından 350 gram uyuşturucu çıktı
Artvin’de düzenlenen operasyonda, bağırsaklarında uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen İran uyruklu bir kişi gözaltına alındı.
Artvin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin vücudunda uyuşturucu madde ile kente geleceği yönünde bilgi aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Farshid Rafıeıeınsheykh isimli İran uyruklu şüpheli, Çayağzı Mahallesi'nde gözaltına alındı.
Şüphelinin üst aramasında herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmazken, Artvin Devlet Hastanesi’nde yapılan tomografi incelemesi sonucunda, karın ve bağırsak bölgesinde yabancı cisimler olduğu tespit edildi. Bağırsak tıkanıklığı nedeniyle hayati tehlikesi bulunan şüpheli, acil olarak ameliyata alındı.
Operasyon sonucunda, şüphelinin bağırsaklarından 10 paket halinde toplam 350 gram metamfetamin çıkarıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından şüpheli, ifadesi alınarak adliyeye sevk edilecek.
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