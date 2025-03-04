Artvin'de kaçak avcılara suçüstü: Yakayı ele verdiler!
Artvin’in Borçka ilçesinde koruma altındaki karacayı avlayarak soyan kaçak avcılar, ekiplerin operasyonuyla suçüstü yakalanarak 41 bin 883 TL para cezası uygulandı.
Artvin’in Borçka ilçesinde 2024-2025 av sezonunun son günü, koruma altındaki karacayı avlayarak soyan ve yemeye hazırlayan kaçak avcılar, Doğa Kuruma personeli ve jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yakalandı.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ve Borçka İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak operasyonda, kaçak avcılar suçüstü yakalandı.
Yapılan incelemelerde, karacanın kan izleri takip edilerek kar örtüsünün altına gizlenmiş olduğu belirlendi. Karacayı vurup derisini soyan avcılara toplamda 41 bin 883 TL para cezası uygulandı.
Etiketler: #Artvin
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