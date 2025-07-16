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Artvin merkezli soruşturmada tutuklanan 4 gazeteci tahliye edildi

Artvin merkezli soruşturmada tutuklanan 4 gazeteci tahliye edildi

16.07.2025 19:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Artvin merkezli soruşturmada tutuklanan 4 gazeteci tahliye edildi

Artvin merkezli soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteciler Dicle Baştürk, Eylem Emel Yılmaz, Ozan Cırık ve Yavuz Akengin itiraz üzerine tahliye edildi.

Artvin merkezli soruşturmada tutuklanan 4 gazeteci tahliye edildi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) tarafından yapılan açıklamada, "Artvin merkezli operasyonda tutuklanan gazeteciler Dicle Baştürk, Yavuz Akengin, Eylem Emel Yılmaz ve Sendika.org çalışanı Ozan Cırık, bugün yapılan itiraz üzerine serbest bırakıldı" denildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

 

"Artvin soruşturmasında tutuklu bulunan dört gazeteciye tahliye Haziran ayında başlatılan Artvin merkezli operasyonda tutuklanan gazeteciler Dicle Baştürk, Yavuz Akengin, Eylem Emel Yılmaz ve Sendika.org çalışanı Ozan Cırık, bugün yapılan itiraz üzerine serbest bırakıldı. 13 Haziran'da yapılan baskınlarda gözaltına alınmalarının ardından yaptıkları haberler ve telif ödemeleri gerekçe gösterilerek tutuklanan gazeteciler 15 Haziran'dan beridir tutuklu bulunuyordu."

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