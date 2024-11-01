Artvin-Rize karayolu 'heyelan' yüzünden kapandı: Uzun araç kuyrukları oluştu
Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Rize-Artvin karayolu ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Arhavi ilçesi girişinde, dün akşam saatlerinde yağışlar sonrası toprağın gevşemesiyle kopan kaya parçaları ve toprak, Rize-Artvin karayolunun bir bölümünü kapladı.
Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen Arhavi Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Heyelan nedeniyle araçlar uzun süre yolda beklemek zorunda kalırken, bölgede trafik yoğunluğu arttı.
Güvenlik önlemleri alarak çalışma başlatan ekiplerin kaya ve toprak yığınlarını temizlemesinin ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.
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