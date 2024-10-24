Artvin'de çığ... 6 köy yolu ulaşıma kapandı

Yayınlanma: 24.10.2024 - 13:30

Güncelleme: 24.10.2024 - 13:30

Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olma özelliğini taşıyan Borçka'ya bağlı Camili Havzası'na ulaşımı sağlayan Borçka-Camili karayolunun 28'inci kilometresinde öğlen saatlerinde çığ düştü.

Çığ nedeniyle karayolunun çift taraflı ulaşıma kapanması sonucu havzada bulunan Uğur, Düzenli, Camili, Kayalar, Efeler ve Maral köylerine ulaşım sağlanamıyor.

Olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, yolun ulaşıma açılması için kara yolları ekipleri bölgeye sevk edildi.