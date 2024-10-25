Artvin'de 18 kaçak göçmen yakalandı
Artvin'de yasadışı yollarla yurda giren 18 kaçak göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçün önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Artvin-Ardahan karayolunun Berta Köprüsü ve Yavuzköy mevkilerinde şüphe üzerine bazı araçları durdurarak arama yaptı.
4 araçta yurda yasadışı yollarla girdikleri belirlenen 10'u Afganistan, 7'si İran ve 1'i Bangladeş uyruklu 18 kaçak göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Van Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla, araç sürücüleri M.A. (27), F.İ (28), H.Ç. (28) ve Ş.T. (50) de gözaltına alındı.
4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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