Yayınlanma: 07.11.2023 - 11:04

Güncelleme: 07.11.2023 - 11:04

Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik 7-8 Kasım’da Türkiye’yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın mevkidaşıyla bölgesel gelişmeleri görüşecek. Peki, Sergei Aleinik kimdir, kaç yaşında? Belarus Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik neden Türkiye'ye geliyor?



SERGEİ ALEİNİK KİMDİR?

Sergei Fyodorovich Aleinik 28 Ocak 1965'te Minsk'te doğdu. Aleinik, Minsk Devlet Yabancı Diller Pedagoji Enstitüsü'nde ve Viyana Diplomasi Akademisi'nde Almanca ve İngilizce okudu. Yıllarca her iki konuyu da öğretti. 1990'ların başında Aleinik, Avusturya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans eğitimine kaydoldu.

Kariyerine Almanca ve İngilizce öğreterek akademik olarak başladı. 1990'larda Belarus'un bağımsızlığını kazanmasının ardından Aleinik, Belarus dışişleri bakanlığına katıldı. 1995 yılında ilk diplomatik görevine Lahey'deki bir konsolosta başladı ve daha sonra Hollanda'nın maslahatgüzarı oldu. Hollanda'dayken büyükelçi rütbesine terfi etti ve Vatikan ve Malta Egemenlik Tarikatı akreditasyonu ile Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Ofisine atandı. Malta'da, Malta Egemenlik Tarikatı'nın Merito Melitensi yanlısı Büyük Haç ödülüne layık görüldü.

2009 yılında, Belarus'un diplomatik ilişkilerini genişletmek amacıyla Afrika, Asya ve Güney Amerika ülkeleriyle ikili ilişkilerden sorumlu Belarus dışişleri bakan yardımcılığına atandı. Görev süresi boyunca Nijerya, Etiyopya, Endonezya ve Brezilya ile diplomatik ilişkiler kurdu.

Aralık 2022'de Belarus Dışişleri Bakanı olarak atandı

SERGEİ ALEİNİK NEDEN TÜRKİYE'YE GELİYOR?

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Fidan’ın mevkidaşıyla yapacağı görüşmede, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor. Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik’in ziyaret sırasında Türkiye-Belarus Karma Ekonomik Komisyonu’nun 11. Dönem Toplantısı'na da katılması planlanıyor.