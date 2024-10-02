Artvin’de 15,5 kilo esrar yakalandı: 1 zanlı tutuklandı

Artvin’in Borçka ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15,5 kilo esrar yakalanırken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Artvin’de 15,5 kilo esrar yakalandı: 1 zanlı tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 02.10.2024 - 10:23

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında, uyuşturucu dedektör köpekleri Dergi, Safir ve Zıpkın’ın desteğinde, H.A’nın (37) Uğur köyündeki ikametinde arama yaptı.

Aramada 15 kilo 500 gram kubar esrar ile 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan H.A. jandarmadaki işlemelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Artvin

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