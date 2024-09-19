Yayınlanma: 19.09.2024 - 09:58

Güncelleme: 19.09.2024 - 09:58

Vali atama kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kararnameye göre 16 ilin valisi değişti, 12 ilin valisi mülkiye başmüfettişliğine atandı. İstanbul, Ankara, Bursa, Hatay'da görevli 5 kaymakam, vali oldu. Yeni Artvin Valisi Turan Ergün oldu. Peki, Yeni Artvin Valisi Turan Ergün kimdir? Turan Ergün kaç yaşında, nereli?

TURAN ERGÜN KİMDİR?

Turan Ergün, 1967 yılında Sinop’ta doğmuştur. 1989’da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. 1992 yılında Samsun’da kaymakam adayı olarak göreve başlamıştır. Türkiye’nin farklı bölgelerinde kaymakamlık yapmış, ardından Mülkiye Müfettişliği ve Başmüfettişliği görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca yurt dışında çeşitli araştırma ve incelemelerde bulunmuş ve 2022'de Uşak Valisi olarak atanmıştır.

TURAN ERGÜN KARİYERİ

Turan Ergün, kamu yönetiminde kaymakamlık, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2002’de Mülkiye Müfettişi, 2003’te Mülkiye Başmüfettişi olmuş, 2016’da ise Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Haziran 2020’de Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı olarak atanmış ve 2022'de Uşak Valisi olmuştur.