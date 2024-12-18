Artvin'de 79 köy yoluna ulaşım yok!

Yayınlanma: 18.12.2024 - 12:20

Güncelleme: 18.12.2024 - 12:20

İl genelinde yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde aralıklarla devam eden kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle merkezde 2, Şavşat'ta 65, Ardanuç'ta 11 ve Yusufeli'nde 1 olmak üzere 79 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi'nin 65 personeli, 54 iş makinesiyle yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.