Artvin'de 79 köy yoluna ulaşım yok!
Artvin'de kar nedeniyle 79 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl genelinde yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde aralıklarla devam eden kar, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kar nedeniyle merkezde 2, Şavşat'ta 65, Ardanuç'ta 11 ve Yusufeli'nde 1 olmak üzere 79 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi'nin 65 personeli, 54 iş makinesiyle yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: #Artvin #yerleşim yeri #Ulaşım
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