Van'da kar ulaşımı olumsuz etkilemişti: 134 yerleşim yerinin yolu açıldı

Van'da kar yağışı nedeniyle kapanan 158 yerleşim yerinden 134'ünün yolu yeniden açıldı. 24 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Van'da kar ulaşımı olumsuz etkilemişti: 134 yerleşim yerinin yolu açıldı
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DHA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 09:35

Va'da önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 60 mahalle ve 98 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolların yeniden açılması için çalışmalarını hızla başlattı. Şimdiye kadar mahalle ve mezra yollarından 134'ü ulaşıma açılırken, kalan 24 yerleşim yerinin yollarını açma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Kar kalınlığının kent merkezinde 15 santimetre, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 35 santimetreye ulaştığı belirtildi. Merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde okullar bir gün süreyle tatil edildi. Kent merkezinde gece boyunca çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, işlek caddeleri kardan temizleyerek trafiğin aksamamasını sağladı.


Etiketler: #Van #Kar #kar yağışı

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