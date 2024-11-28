Sivas'ta yoğun kar yağışı etkisi sürüyor! 69 yerleşim yerine ulaşım kapandı

Yayınlanma: 28.11.2024 - 10:09

Güncelleme: 28.11.2024 - 10:09

Türkiye'nin dört bir yanında kar yağışı sürerken, bazı yerleşim yerlerinde beyaz örtü ulaşım engeline neden oluyor. Sivas’ta da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksaklıklara neden oldu.

Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucunda il genelinde ulaşıma kapalı olan bin 777 yerleşim yerinin yolu kardan temizlenerek ulaşıma açıldı.

Bugün itibarıyla il genelinde 69 yerleşim yerinin yollarının kapalı olduğu ve bu bölgelerde çalışmaların sürdüğü belirtildi.