Sivas'ta yoğun kar yağışı etkisi sürüyor! 69 yerleşim yerine ulaşım kapandı
Sivas'ta soğuk hava etkisi sürüyor. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 69 yerleşim yerine ulaşım kapandı.
Türkiye'nin dört bir yanında kar yağışı sürerken, bazı yerleşim yerlerinde beyaz örtü ulaşım engeline neden oluyor. Sivas’ta da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksaklıklara neden oldu.
Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucunda il genelinde ulaşıma kapalı olan bin 777 yerleşim yerinin yolu kardan temizlenerek ulaşıma açıldı.
Bugün itibarıyla il genelinde 69 yerleşim yerinin yollarının kapalı olduğu ve bu bölgelerde çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Etiketler: #sivas #kar yağışı #Ulaşım
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