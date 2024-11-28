Sivas'ta yoğun kar yağışı etkisi sürüyor! 69 yerleşim yerine ulaşım kapandı

Sivas'ta soğuk hava etkisi sürüyor. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 69 yerleşim yerine ulaşım kapandı.

Sivas'ta yoğun kar yağışı etkisi sürüyor! 69 yerleşim yerine ulaşım kapandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 10:09

Türkiye'nin dört bir yanında kar yağışı sürerken, bazı yerleşim yerlerinde beyaz örtü ulaşım engeline neden oluyor. Sivas’ta da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksaklıklara neden oldu.

Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucunda  il genelinde ulaşıma kapalı olan bin 777 yerleşim yerinin yolu kardan temizlenerek ulaşıma açıldı.

Bugün itibarıyla il genelinde 69 yerleşim yerinin yollarının kapalı olduğu ve bu bölgelerde çalışmaların sürdüğü belirtildi.


Etiketler: #sivas #kar yağışı #Ulaşım

İlgili Haberler

Van'da kar ulaşımı olumsuz etkilemişti: 134 yerleşim yerinin yolu açıldı

Van'da kar ulaşımı olumsuz etkilemişti: 134 yerleşim yerinin yolu açıldı
Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı
Sivas'ta kar ve tipi hayatı felç etti: 226 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar ve tipi hayatı felç etti: 226 köy yolu ulaşıma kapandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler